Groningse bibliotheken maken live-uitzendingen op Youtube

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 2 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROGER IN DE MIDDAG | VANAF DINSDAG KOUDER

Het is een bewolkte en eerst regenachtige zondag, maar gaandeweg de middag wordt het droger. Het is nog steeds behoorlijk zacht want na de 12 á 13 graden van gisteren is het vanmiddag ook een graad of 12. Later vanavond en vannacht neemt de kans op buien dan weer toe, en daar kunnen enkele flinke buien bij zijn. Veel opklaringen zijn er vandaag dus niet, al is er vooral in de namiddag een beetje zon mogelijk.

Morgen is wel een overwegend droge dag, want buien blijven even op zee en een regenzone komt later alleen tot het zuiden en midden van het land. Ook morgen is er nog een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, de maximumtemperatuur is morgenmiddag ongeveer 9 graden.

Dinsdag gaat dat terug naar 7 graden en daarna tot een graad of 5. Dat gaat dinsdag gepaard met buien maar ook met opklaringen, woensdag is het vrij guur met regen- en hagelbuien. Donderdag zou overwegend droog moeten zijn, al is de langere termijn nog wisselvallig met zon en buien.