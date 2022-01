DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Rhede

Zaterdagmiddag zijn tussen drie en half vier uit de kerststal in de kerk aan de Dorfstraße in Rhede zes heiligenbeelden gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Haren

Ook uit de kerststal in de kerk aan de Rütenbrocker Hauptstraße in Haren zijn twee beelden gestolen. Dit is zondag tussen 9.10 en 13.40 uur gebeurd. De schade bedraagt 370 euro.

Tussen vrijdag en zaterdag is bij een bedrijf aan de Segberg in Haren een omheining vernield. De schade bedraagt 200 euro. Er werd niets gestolen.

Bunde

In de vroege ochtend van 3 januari is iemand via de (vermoedelijk niet afgesloten) achterdeur een restaurant aan de Kirschring in Bunde binnengedrongen. Daar werd een portemonnee, met daarin diverse pasjes en een creditcard, en een autosleutel die behoorde bij een in de omgeving geparkeerde personenauto gestolen. Uit de auto werd een weekendtas weggenomen.

Op Nieuwjaarsdag is om 13.45 uur op een parkeerplaats aan de Kirchring in Bunde een witte Fiat Panda aangereden. Hierbij raakte de linker buitenspiegel van de wagen beschadigd. De veroorzaker is doorgereden.