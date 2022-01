Mensen uit 2003 en 2004 uitgenodigd voor boostervaccinatie

Mensen geboren in 2003 en 2004 kunnen nu een afspraak inplannen bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst voor een corona boostervaccinatie. Dit kan alleen online, via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. 18-jarigen die zijn geboren in 2004 kunnen vanaf vandaag bellen met de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn om een afspraak in te plannen voor een corona boostervaccinatie: telefoonnummer 0800-7070*. De boosterprik kan gehaald worden vanaf 3 maanden na de laatste vaccinatie of vanaf 3 maanden na herstel van corona.

De GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst roept op om de afspraken online in te plannen om overbelasting van het callcenter te voorkomen. Wie hulp nodig heeft bij het maken van een online afspraak kan ook gebruik maken van een uitlegfilmpje of stap-voor-stap-handleiding. Deze zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid. Ook kunnen mensen hulp vragen bij de bibliotheek. Zestigplussers mogen ook bellen voor een afspraak (telefoonnummer 0800-7070). Zij hoeven niet meer op de brief te wachten.

Afspraak aan huis

Mensen die vanwege hun gezondheid niet zelf of met hulp van anderen naar een GGD-priklocatie kunnen komen, hoeven nog niets te doen. Zij krijgen een extra bericht voor een boostervaccinatie thuis.

MRNA-vaccins

De boosterprik wordt gezet met een mRNA-vaccin (Moderna of Pfizer). Het maakt niet uit welk vaccin iemand eerder heeft gehad. Mensen kunnen niet kiezen.

Omikron

Nederland hield tot voor kort nog aan dat de boostervaccinatie 6 maanden na de laatste vaccinatie gehaald kon worden. Vanwege de snelle verspreiding van de Omikron-variant is dit ingekort naar 3 maanden. Hierdoor krijgen snel meer mensen een betere bescherming tegen ernstige ziekte door COVID-19. Dit is in het belang van de volksgezondheid. Het Europees geneesmiddelenbureau EMAEuropean Medicines Agency gaf eerder dit jaar groen licht voor een boostervaccinatie 3 maanden na de laatste basisvaccinatie.

Bron: RIVM