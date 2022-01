Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 4 januari, 07.45 uur door John Havinga

BEWOLKT EN BUIIG | GELEIDELIJK WAT KOUDER

Het is een bewolkte en buiige dag, maar gaandeweg de middag wordt het droger en krijgen we nu en dan zon. Het is ongeveer 7 graden en de matige tot vrij krachtige wind komt uit het zuidwesten, om vanmiddag te gaan draaien naar het noordwesten. Later vanavond en vannacht wordt het rustiger en er komen brede opklaringen bij minima rond 1 à 2 graden.

Morgen wordt het guur weer, het wordt wisselend bewolkt met buien en bij de buien is er kans op hagel of natte sneeuw. Het wordt overdag maximaal 5 à 6 graden, bij een matige tot vrij krachtige (en vlagerige) noordwestenwind. In de nacht naar donderdag klaart het vervolgens weer helemaal op en koelt het af tot rond het vriespunt.

Donderdag lijkt droog te gaan verlopen en de zon komt daarbij ook geregeld tevoorschijn. Vanaf vrijdag wordt het dan weer wisselvallig en de temperaturen komen te liggen rond 5 à 6 graden. Op zaterdag haalt de wind even stevig uit en wordt krachtig uit het zuidwesten, met windkracht 6.