Wim Mensen blikt terug op de tv opnames van NDR op 3 januari 1997

REGIO – In opmaat naar een uitgebreide TV-uitzending over de op 4 januari 1997 gehouden Elfsteden Tocht, streek een team van de Nord Deutsche Rundfunk (NDR) onder leiding van moderator Wolfgang Biereichel de dag tevoren al neer in de provincie Groningen. Allereerst verdiepte men zich in het Sport Service Centrum in Hoogezand in het rijke verleden van dit evenement. De daar gevestigde Historische Sport Bibliotheek met speciaal ingerichte foto-expositie werd intensief geraadpleegd.

Vervolgens werd koers gezet richting ijsbaan Alteveer waar die dag diverse kortebaanwedstrijden werden verreden. Schaatswedstrijden over 140 (vrouwen) en 160 meter (mannen), met de daarbij behorende koek en zopie, kende men bij onze Oosterburen niet. Op de klanken van de Schneewalzer en les Patineurs voltrok zich een waar volksfeest.

Aansluitend werd langs het Stads-/Ter Apelkanaal een fraai beeld verkregen van wat een aantal nachtvorsten in ons land aan vermaak en saamhorigheid teweeg brengt. Eindbestemming voor die dag was Jipsingboermussel, waar de buurtvereniging werkelijk alles uit de kast had gehaald om vele vormen van ijsfolklore in beeld te brengen. Kaaibakk’n, glijbaantjes vanaf de wal, sleetje rijden, priksleewedstrijden en ouderwets zwieren en zwaaien, ja zelfs voor onvervalste snert met kluif was gezorgd.



Samen met de beelden van de een dag later gehouden 15de Elfsteden Tocht (“It giet oan!”) werd de TV-uitzending onder de titel “Ekstase auf dem Eis”) een waar kijkcijferkanon en ook later vele malen herhaald.

Ingezonden door Wim Mensen