Autoschade Boerma viert 75-jarig jubileum

WINSCHOTEN – Autoschade Boerma bestaat op 1 januari 2022 precies 75 jaar.

Jan Boerma startte in januari 1947 aan de Venne 78/80 Winschoten een bedrijf in etaleren, reclame schilderen en het schilderen van voertuigen. Dat zijn onderneming zou uitgroeien tot twee succesvolle familiebedrijven had hij toen niet kunnen vermoeden. Driekwart eeuw later staan zoon Cor Boerma en zijn vrouw Henriëtte Stoker aan het roer van twee van de bekendste Winschoter bedrijven: Autoschade Boerma en CQ Reclame.



Ondernemerskunst

In meerdere opzichten was het kersverse bedrijf van Jan een sterk staaltje ondernemerskunst. Geschoold aan de Groninger Kunstacademie Minerva wist hij opmerkelijk snel zijn creatieve vaardigheden op meerdere plaatsen om te zetten in een volwaardig bestaan. Overdag als docent tekenen en boetseren op de LTS en ’s avonds met het spuiten van de door werknemers voorbereide auto’s. Hij vond een gat in de naoorlogse markt, in een periode waarin er opvallend veel voertuigen werden geregistreerd in Nederland.



Vakwerk

Jan Boerma bouwde met zijn vakwerk al snel een aanzienlijke klantenkring op. Het bedrijf verhuisde naar de Venne 146 waar hij een, voor die tijd, moderne overdruk spuitcabine kon bouwen. Hierdoor verbeterde de kwaliteit van zijn werk aanzienlijk.



Groei en ruimtegebrek

Verdere groei en de overname van de uitdeukerij van Carrosseriefabriek BerWi maakte de verhuizing buiten het centrum naar de Industrieweg noodzakelijk en mogelijk. Om nog beter voorbereid te zijn op de toekomst verhuisde het bedrijf in 1997 (inmiddels overgenomen door zoon Cor) naar het huidige pand aan de Papierbaan.

Deze locatie bood de mogelijkheid om in 2000 de design- en beletteringswerkzaamheden onder te brengen in een zelfstandig reclamebedrijf onder de naam CQ Reclame.



Fundament voor de toekomst

Op het fundament, dat 75 jaar geleden door vader Boerma werd gelegd, kan nog jaren worden voortgebouwd.

Door innovatief bezig te blijven met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van reparatietechnieken, duurzaamheid en energiebesparing zijn Autoschade Boerma en CQ Reclame klaar voor de toekomst.

Foto’s: Boerma