Getuigen gezocht schietincident Wendakker Delfzijl

DELFZIJL – In de nacht van maandag 3 op dinsdag 4 januari is er rond 03.00 uur meerdere keren geschoten op een woning aan de Wendakker in Delfzijl. Tijdens het schietincident lagen de bewoners te slapen, niemand raakte gewond. De politie is een onderzoek gestart.

In en rondom de woning is sporenonderzoek gedaan door Forensisch Opsporing. Ook hebben we gesproken met direct betrokkenen. In de omgeving is buurtonderzoek verricht en er zijn camerabeelden door ons veiliggesteld.

Getuigen gezocht

Er is nog niemand aangehouden voor dit schietincident. De politie is dringend op zoek naar meer informatie. Heeft u die nacht tussen 02.30 en 03.30 uur iets gezien of gehoord? Bent u in het bezit van camerabeelden waarop mogelijk iets te zien is? Of heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie door te bellen naar 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook het onderstaande tipformulier gebruiken.