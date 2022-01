Finalisten Ondernemersprijs Oost-Groningen 2022 bekend

HEILIGERLEE, WINSCHOTEN – De jury van de Ondernemersprijs Oost-Groningen heeft de drie finalisten bekend gemaakt. De finalisten maken kans op de prijs voor de meest gewaardeerde ondernemer in de regio. De ondernemers die zich onderscheidend manifesteerden in hun waarde voor Oost-Groningen, maatschappelijk belang, innovatie en sociale betrokkenheid, zijn: Hessels Zeefbanden (Heiligerlee), Slagerij Hofman (Winschoten) en Meinardi (Winschoten).



Finale

Tussen 9 november en 6 december konden Oost-Groningers bedrijven nomineren voor de Ondernemersprijs. Er werden maar liefst 29 bedrijven genomineerd, waarvan de jury drie finalisten heeft uitgekozen. Op 3 maart 2022 vindt de finale plaats en weten we wie de ‘De Gouden Toekomst’ wint. Dit bronzen kunstwerk is speciaal voor de Ondernemersprijs Oost-Groningen ontworpen.

Jury

De jury van de Ondernemersprijs Oost-Groningen 2022 bestaat uit:

Karel Groen (voorzitter), directeur Eems Dollard Regio (EDR)

Erich Wünker, wethouder gemeente Oldambt

René Luinstra, voorzitter Ondernemerskring Oost-Groningen

Annemarie Hannink, lid College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen

Joyce Walstra, voorzitter MKB Noord

Doel

Ondernemersprijs Oost-Groningen is een initiatief van Ondernemerskring Oost-Groningen en de gemeente Oldambt. Het doel van de tweejaarlijkse prijs is het stimuleren van de regionale bedrijvigheid. Bedrijven die gevestigd zijn in de gemeente Oldambt en leden van de Ondernemerskring Oost-Groningen, konden zich (laten) nomineren voor de Ondernemersprijs Oost-Groningen. Voorzitter Karel Groen kijkt uit naar de finale: “De afgelopen twee jaar waren niet eenvoudig voor ondernemers. Ik ben daarom verheugd dat er dit jaar weer een ondernemersavond georganiseerd wordt, waarbij iedereen elkaar hopelijk weer fysiek kan ontmoeten. We gaan er een gezellige avond van maken.”

Ingezonden