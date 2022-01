In 2021 zijn Julia en Noah de populairste kindernamen

De Sociale Verzekeringsbank presenteert vandaag de populairste kindernamen van 2021. Noah is, net als in 2020, de populairste jongensnaam en werd 945 keer gegeven. Bij de meisjes is Julia de populairste naam. 753 meisjes hebben deze naam gekregen. In 2021 zijn in Nederland (tot en met november 2021) 177.473 baby’s geboren: 90.943 jongens en 86.530 meisjes.

De toppers

De naam Noah verstevigt zijn koppositie dit jaar. Vergeleken met 2020 kregen 138 kinderen meer deze naam. Ook Julia verstevigt haar positie en is gestegen van nummer 2 naar nummer 1. Deze naam is 753 keer gegeven.

Bij de jongens neemt Lucas de tweede plek in. 734 jongens kregen deze naam, tegen 617 keer in 2020. De naam Sem doet het ook nog steeds goed en blijft in 2021 in de top 3 staan. 653 jongens kregen deze naam.

Bij de meisjes neemt Mila de tweede plek in. Dit is een stijging voor deze naam: in 2021 is deze naam 696 keer gegeven, tegen 665 keer in 2020. Opvallend is dat Emma van de eerste naar de derde plaats is gezakt. In 2021 kregen 648 kinderen deze naam, in 2020 waren dat er nog 685.

De top 10 populairste namen van 2021 ziet er als volgt uit:

Jongens Meisjes

1. Noah Julia

2. Lucas Mila

3. Sem Emma

4. Daan Nora

5. Levi Olivia

6. Liam Sophie

7. James Tess

8. Finn Milou

9. Luca Zoë

10. Milan Yara

Gerrit Bloothooft, naamkundige aan de Universiteit Utrecht, ziet een internationale trend: ‘’De populariteit van voornamen in Nederland staat niet op zichzelf. De nummer 1 bij de jongens Noah (3e keer op rij) is een internationale topnaam, net zoals Lucas, Liam, James en Finn. De helft van de top-10 jongensnamen was er 10 jaar geleden ook al bij: Lucas, Sem, Daan, Levi en Milan. Bij de meisjes maken Emma, Julia en Sophie al 10 jaar de dienst uit, met dit keer Julia als winnaar. Ook dit zijn internationaal populaire namen, net zoals Mila en de nu snel opkomende Olivia.

Vooral Amerika lijkt daarbij het voorbeeld te geven. Daarnaast is het opvallend dat oudtestamentische – en korte – namen zoals Sem, Levi, Saar en Sara in trek zijn. Typisch Nederlandse voorkeuren in de top-10 zijn alleen Sem, Daan en Milou. Veranderingen in populariteit gaan langzaam maar gestaag: pas na zo’n 25 jaar – een generatie – zien we weer een nieuwe toplijst. ‘’

Kindernamen per provincie

Per provincie zien we verschillen in de top. In Groningen zijn Daan en Sophie de populairste namen, terwijl Jurre en Lieke de lijst aanvoeren in Friesland. In Drenthe zijn Daan en Milou het vaakst gegeven en in Overijssel Daan en Mila. In Flevoland zijn Noah en Olivia het populairst en in Gelderland Noah en Julia. Lucas en Julia zijn in Utrecht het populairst en Noah en Olivia zijn dat in Noord-Holland. Zuid-Holland laat zien dat Noah en Julia ook daar de meest gegeven namen zijn. In Zeeland zijn Johannes en Julia het populairst. Finn en Julia voeren de lijst aan in Noord-Brabant en in Limburg zijn Noah en Emma het populairst.

De kindernamen en pensioengerechtigden

Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de Algemene Ouderdomswet (AOW) is ingegaan. Op 1 januari 1957 trad de wet in werking. Vanaf dat moment had het hele Nederlandse volk recht op een basispensioen. In 2021 gingen 165.416 mannen met de naam Johannes met pensioen. Bij de vrouwen waren dat 210.312 Maria’s. Bij de mannen neemt Jan de tweede plaats in (101.696 keer) en staat Cornelis op de derde plaats (76.479 keer). Bij de vrouwen is Johanna de nummer twee (166.819 keer) en staat Anna op de derde plaats (79.666 keer).

De kindernamen en de SVB

De SVB publiceert elk jaar een overzicht van de meest populaire kindernamen. De SVB keert ieder kwartaal de kinderbijslag uit, die wordt aangevraagd wanneer een baby wordt geboren. Om de privacy te kunnen waarborgen geeft de SVB alleen namen weer die minimaal 25 keer gegeven zijn. Daardoor kan het ook voorkomen dat er voor sommige provincies een top 5 is in plaats van een top 10. Om deze reden is er voor Zeeland geen provincielijst beschikbaar en voor Flevoland enkel een top 2 van jongensnamen.

