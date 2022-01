Professioneel drugslab aangetroffen in boerderij, vijf verdachten aangehouden

STIELTJESKANAAL – Zoals u gisteravond op deze site kon lezen heeft de politie een in werking zijnde amfetamine drugslab aangetroffen in een boerderij aan het Stieltjeskanaal in Stieltjeskanaal. Vijf mannen zijn bij de actie aangehouden. Hieronder het politiebericht.

Na politieonderzoek kwamen agenten bij het pand in Stieltjeskanaal uit. Het vermoeden was al snel dat zich daar een drugslab bevond. De agenten hebben afstand van het pand genomen en vervolgens is er op veilige wijze een instap gedaan door het arrestatieteam. Eenmaal binnen troffen we inderdaad een professioneel drugslab aan voor de productie van amfetamine. Vier verdachten konden direct ter plaatse worden aangehouden. Het gaat om een man uit Zwijndrecht (34), Den Haag (38), Dordrecht (37) en de gemeente Coevorden (56). Een vijfde verdachte (de 36-jarige uit Utrecht) werd in de buurt van Zwolle in een auto aangehouden. Deze verdachten worden verhoord en zitten nog in beperkingen.

Op het terrein zijn ketels, vaten en grondstoffen aangetroffen voor de productie van drugs. Ook werden drie auto’s in beslag genomen. Het gaat dan ook om een professioneel drugslab dat toegerust was op de productie van honderden liters product per week. Het gaat hier vermoedelijk om een tussenproduct in de amfetamineproductie. De straatwaarde hiervan ligt rond de €800,- per liter.

Omdat de stoffen en materialen zeer gevaarlijk kunnen zijn, gaat het Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) deze op donderdag 6 januari het uit het pand halen. Dit team is gespecialiseerd is in het ruimen van drugslabs en het werken met gevaarlijke stoffen. De chemische (afval)stoffen worden vernietigd en door forensische rechercheurs worden sporen veilig gesteld voor verder onderzoek.

Een drugslab brengt zeer grote gevaren met zich mee. Zo kunnen bijvoorbeeld chemicaliën ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen. De gevolgen van een dergelijke ontploffing of brand zijn, zeker wanneer het drugslab zich in een woonbuurt bevindt, vooraf niet te overzien. Niet enkel de productie van synthetische drugs, ook de opslag van de chemicaliën die benodigd zijn bij de productie, is levensgevaarlijk. Daarnaast worden de afvalstoffen meestal gedumpt in de natuur, wat gevaarlijk is voor mens, dier en milieu. De gedumpte stoffen zijn vaak zeer brandbaar, bijtend of giftig. Ook kunnen de chemicaliën in het grondwater terechtkomen wat leidt tot waterverontreiniging, met alle gevolgen van dien.