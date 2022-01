Sluiting drugspand in Midden-Groningen

HOOGEZAND – Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft op 5 januari voor een periode van 3 maanden een bovenwoning in Hoogezand in de gemeente Midden-Groningen gesloten. Het winkelpand onder de woning wordt niet gesloten. De burgemeester kan panden sluiten waarbij illegale hennepteelt wordt ontdekt.



“Met de sluiting laten we merken dat illegale hennepteelt in Midden-Groningen niet wordt getolereerd”, zegt burgemeester Hoogendoorn. “Het doel is om eventuele bekendheid van het pand als drugsadres teniet te doen en om de handel daadwerkelijk en structureel te beëindigen. Het gaat hier om een omvangrijke en professionele hennepkwekerij. Bovendien was de brandveiligheid in het geding, doordat de bekabeling niet deugdelijk was aangesloten vanwege het illegaal afnemen van stroom.”



De politie heeft het pand doorzocht en een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. Daarbij zijn 419 hennepplanten en een hoeveelheid apparatuur en gereedschappen gevonden die voor de hennepteelt werden gebruikt. De hennepkwekerij is geruimd.



Het drugsbeleid van de gemeente Midden-Groningen heeft tot doel de openbare orde en de volksgezondheid te beschermen. Deze wordt ernstig aangetast door druggerelateerde activiteiten. Daarnaast leidt de aanwezigheid van een hennepkwekerij over het algemeen tot een verhoogd brandgevaar. Tijdelijke sluiting zorgt voor meer veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. De burgemeester doorbreekt zo de link van het pand met het drugs- en criminele circuit.



Het gemeentelijk drugsbeleid staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging van verdachten. Het Openbaar Ministerie neemt daarover een beslissing.

Ingezonden