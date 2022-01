Stroomstoring door brand in transformatorhuis Mussel

MUSSEL – Vanmorgen is aan de Braamberg in Mussel brand in een transformatorhuis geweest.

Rond tien uur vanmorgen is brand geweest in een transformatorhuis aan de Braamberg in Mussel. Hierbij kwam veel rook vrij. Het vuur werd door de brandweer van Ter Apel geblust.

Ten gevolge van de brand zitten huishoudens in de regio Mussel, Musselkanaal, Ter Apelkanaal, Ter Apel en Zandberg momenteel zonder stroom. Enexis is bezig de storing te verhelpen. Een deel van de storing is inmiddels verholpen.