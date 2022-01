CDA: Verdubbeling gaswinning klap in het gezicht van Groningers

GRONINGEN – Groningen werd opgeschrikt door het nieuws dat de gaswinning uit het Groningerveld tegen alle beloften en afspraken in wordt verhoogd in 2022. Na een lange periode van uitzichtloosheid zou dit kalenderjaar hét jaar worden waarin de gaskraan zou worden dichtgedraaid. Het einde van een tijdperk dat zichtbare en onzichtbare scheuren heeft aangebracht in de Groningse samenleving. In plaats van die belofte lijkt nu een nieuwe nachtmerrie aanstaande waarin de gaswinning dit jaar niet wordt gestopt maar verdubbeld.



“Het jaar dat beloofd was het einde van een lijdensmarathon te zijn dreigt nu een doorstart van ellende te worden” aldus CDA-fractievoorzitter Robert de Wit. De Statenfractie van het CDA Groningen heeft schriftelijke vragen over gesteld. Het CDA Groningen roept de aanstaande staatssecretaris voor Mijnbouw hierin op om in en aan de Provinciale Staten van Groningen uit te komen eggen welke acties hij gaat ondernemen om de belofte van de stopzetting van de gaswinning na te komen.

Ingezonden