Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 7 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN BUI EN WAT ZON | WISSELVALLIG WEEKEND

Na de regen van de nacht wordt de lucht onstabiel en dat geeft natuurlijk kans op een paar buien, maar er komen ook brede opklaringen voor en dan kan het best mooi zijn. Een hagelbui is trouwens vooral vanmiddag en vanavond mogelijk. De wind is matigjes uit het zuidwesten met windkracht 3 tot 4, de maximumtemperatuur is zo’n 5 graden.

Komende nacht daalt het tot rond het vriespunt en het kan dan glad worden want er is vannacht ook nog kans op een enkele regen- of hagelbui.

Morgenochtend is het lokaal dus glad maar het is dan droog met opklaringen. Morgenmiddag raakt het bewolkt en morgenavond gaat het regenen, en mogelijk valt er ook enige tijd sneeuw bij temperaturen rond +1. De maximumtemperatuur voor morgenmiddag is zo’n 4 graden.

Die regen van morgenavond trekt zondagnacht weg en dan volgt er een dag met een stevige westenwind en opklaringen met buien en 5 á 6 graden. Na het weekend is het heel anders met rustig en overwegend droog weer, met wat zon, kans op mist, en maximumtemperaturen rond 5 graden.