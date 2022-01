Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 8 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIG WEEKEND | DAARNA DROGER

Er zijn op deze zaterdag eerst nog mooie zonnige perioden en het is droog. Maar vanmiddag raakt het bewolkt en aan het eind van de middag is er vanuit het westen kans op regen. Daarbij is er een matige wind uit zuidwest tot zuid en het is ook fris met een maximum van maar 4 graden.

En vanavond en vannacht wordt het er zeker niet beter op, want een actief en groot front komt over het midden en oosten van het land te liggen. Er valt bij ons dan ook geruime tijd regen bij 3 of 4 graden. Veel wind is staat er daarbij niet, maar er kan tot morgenochtend ca. 10 mm aan neerslag vallen.

Morgenochtend is dat regenfront weg naar Duitsland en er komen dan opklaringen en nog enkele lokale buien. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige westenwind maar later is er weinig wind, maximum morgen 6 á 7 graden. Na het weekend is het door hogedrukgebieden boven Midden-Europa rustig en droog weer, met zon, wat wolkenvelden en mistbanken. Middagtemperaturen volgende week rond 4 graden en minimumtemperaturen rond het vriespunt.