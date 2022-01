DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Walchum

Vanmorgen zijn de hulpdiensten om kwart over zes uitgerukt voor een brand in een woning met aangrenzende schuur aan de Ossenweg in Walchum. Met 72 brandweerlieden van de brandweer Dersum, Dörpen en Heede werd de brand geblust. De woning en de schuur raakten dusdanig beschadigd dat de bewoners elders moeten worden ondergebracht. Er raakte niemand gewond. De schade wordt op twee ton geschat. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Haren

Bij een ongeval op de K164 tussen Lathen en Emmeln is gisteravond een 42 jarige automobilist gewond geraakt. Het slachtoffer verloor rond half tien ter hoogte van de Lathener Kirchweg de controle over zijn Mercedes. Hij belandde in de berm, waarna de auto over de kop sloeg en liggend op het dak tot stilstand kwam. De man kon zelfstandig uit de auto komen en werd met lichte verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 8.400 euro geschat.

Emsland/Grafschaft Bentheim

Tijdens hagelbuien vonden gistermiddag op de A31 diverse ongelukken plaats. Tussen 13.15 en 13.45 uur gebeurden in beide rijrichtingen tussen Twist en Meppen acht aanrijdingen. In alle gevallen verloren de bestuurders door de gladheid de controle over hun wagens en knalden tegen de vangrails. Een automobilist reed over rondvliegende onderdelen, waardoor zijn auto beschadigd raakte.

Rond half vier bereikten de hagelbuien het zuidelijke gedeelte van Emsland. Binnen een half uur vonden tussen de afslagen Schüttorf en Lingen vier aanrijdingen plaats. Ook daar raakten auto’s door rondvliegende auto-onderdelen beschadigd.

Er raakte niemand gewond. De totale schade wordt op 100.000 euro geschat.