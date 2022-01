Barrels arriveren in Turku, een stad in het zuidwesten van Finland

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 9 januari, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPKLARINGEN | RUSTIGE WEEK OP KOMST

De regen van gisteren is vannacht weggegaan naar Duitsland en er zijn dan ook opklaringen, met name vanmiddag schijn de zon regelmatig. Maar het is nog een beetje onbestendig met kans op een paar lokale en kortdurende buien. Er is windkracht 4 uit het westen en de temperatuur ligt rond 6 graden, maar vanavond neemt de wind sterk af en gaat de temperatuur omlaag.

Minimum vannacht dan ook rond het vriespunt en kans op ijs op de autoruit. Misschien ontstaan er vannacht ook enkele mistbanken maar morgen wordt een mooie dag met zonnige perioden en ’s middags 3 tot 5 graden. Daarbij staat een zwakke zuidenwind.

Dinsdag begint ook droog en kalm, later is er door een klein front vanuit het westen kans op wat regen. Daarna is het tot het volgende weekend droog met afwisselend zon en bewolking. Maximum rond 6 graden, maar dinsdag nog rond 3 graden.