Jos Tipker is op een oude fiets onderweg naar Parijs

VLAGTWEDDE – Ras-entertainer Jos Tipker is op een oude fiets onderweg van Vlagtwedde naar Parijs. Dit doet hij omdat hij van reizen houdt en dit vanwege de coronamaatregelen niet echt mogelijk is.

Jos Tipker is een kindervriend en ras-entertainer uit Vlagtwedde. Hij is bij velen bekend van zijn optredens en kinderfeestjes, waar hij onder anderen jongleert met allerlei voorwerpen, figuren van ballonnen maakt en acrobatische toeren uithaalt. Ook zie je hem dan voorbijkomen op een éénwieler of een heel klein minifietsje.

Die éénwieler en minifietsje zijn twee van de vijf fietsen die Jos in zijn schuur heeft staan. Zijn zesde fiets is een oude barrel, met “als je geluk hebt” twee versnellingen. Op deze fiets is Jos op 2 januari uit zijn woonplaats Vlagtwedde vertrokken. Zijn doel is Parijs, maar het is geen moeten, aldus Jos. Mochten de weersomstandigheden het niet toelaten om verder te rijden dan stopt hij.

Jos heeft er nu ongeveer 325 kilometer opzitten. Hij overnacht bij (circus) vrienden en kennissen. Onderweg had hij tot nu toe één keer te kampen met materiaalpech; zijn remkabel knapte. Gelukkig kon hij deze bij de plaatselijke fietsenmaker van Panningen laten repareren.

Dat hij voor het bepalen van zijn route niet altijd op Google kon vertrouwen bleek toen hij, na overnacht te hebben bij vrienden in het Duitse Dorsten, naar Grashoek in Limburg fietste. Onderweg kwam hij er achter dat de veerpont over de Maas in de winter uit de vaart was. Google leidde hem via modderige bospaden naar een andere oversteekplaats. Dat was afzien, vooral als je bedenkt dat hij er die dag al 80 kilometer op had zitten. Gelukkig bleek de volgende veerpont wel te varen. Voor 90 cent kreeg hij een privé overtocht, zoals op de foto is te zien.

Op dit moment verblijft Jos in het Belgische Maaseik. Morgen vertrekt hij vroeg voor een tocht naar Luik. Daar overnacht hij voor het eerst in een hotel. Hij verheugt zich er al op om dan lekker uitgebreid in bad te gaan. Overmorgen gaat hij de Ardennen in. Daar zou volgens zijn informatie sneeuw liggen. Jos hoopt dat het hem toch gaat lukken de bergen daar te bedwingen. Gelukkig doen zijn remmen het nu wel weer; niet onbelangrijk daar!

Mocht het Jos lukken zijn doel Parijs te behalen, dan laat hij zijn fiets daar achter en gaat hij met de Flixbus terug naar huis.

Wij houden u op de hoogte!