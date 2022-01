Partij voor het Noorden wil duidelijkheid over grote industrie bij Westerlee

WESTERLEE, SCHEEMDA – Samen met de gemeenten Veendam, Midden Groningen en Oldambt wil de Provincie Groningen komen tot een visie op het ontwikkelen van bedrijventerreinen voor grote bedrijven, ook wel genoemd het ruimtelijk perspectief A7/N33. (20 Ha en meer) In Oldambt wordt gekeken naar het gebied tussen Westerlee en Scheemda. De manier van communicatie richting de inwoners van Westerlee roept veel onrust en vragen op.



De Partij voor het Noorden is van mening dat werkgelegenheid belangrijk is voor ons gebied maar dat we ook een verantwoordelijkheid hebben voor de directe leefomgeving van de inwoners van Westerlee en Scheemda die het aangaat en dan vooral de wijze van participatie en communicatie in dit proces. Vanuit de fractie zijn dan ook een aantal vragen aan het college gesteld over dit onderwerp.



De Partij voor het Noorden wil met name weten of de plannen al definitief zijn of dat de inwoners nog echt inspraak hebben. Ook heeft de fractie vragen over het communicatie proces nu en in de toekomst. Daarnaast wil de Oldambtster fractie concreet weten hoeveel werkgelegenheid deze mega-bedrijven opleveren en voor welke doelgroepen.



De Partij voor het Noorden wil met deze vragen duidelijkheid hebben in het onduidelijke proces, voor zichzelf, maar vooral ook voor de inwoners van Westerlee en Scheemda.

Ingezonden