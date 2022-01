Historische goederenwagen terug naar Stadskanaal

STADSKANAAL – Afgelopen weekend kwam wel een heel bijzonder transport aan in Stadskanaal: een goederenwagen zonder wielen. Deze wagen, gebouwd in 1905, stond jarenlang in een tuin in Musselkanaal en werd o.a. gebruikt om er een stier in groot te brengen.

Op het spoor

Vrijwilligers van Museumspoorlijn STAR kwamen de wagen al eind jaren ’90 “op het spoor”. Al was rijden niet bepaald meer mogelijk, de wagen stond al jarenlang niet meer op de rails. Enkele jaren geleden werd contact gelegd om de wagen over te kunnen nemen. De afgelopen maandag is het transport voorbereid en dit weekend kwam de wagen met een vrachtwagen aan in Stadskanaal.

Historisch

De wagen is gebouwd in 1905 door Werkspoor. En daarmee is het direct één van de oudste wagens in de collectie van de STAR. Dergelijke wagens waren vroeger veel op de emplacementen van Stadskanaal en Musselkanaal te vinden.

Bij Museumspoorlijn STAR zal de goederenwagen weer opgeknapt worden. Maar dat zal nog wel enige tijd gaan duren.

Ingezonden

De foto’s zijn gemaakt door René Terpstra en Tim Goorman