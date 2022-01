DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bad Bentheim

Vannacht is de geldautomaat van de Oldenburgischen Landesbank aan de Rheiner Straße in het Schlossparkcenter in Bad Bentheim opgeblazen. Aanwonenden werden om 03.20 uur opgeschrikt door een luide knal. Het is niet bekend welke soort springstof is gebruikt. De daders vluchtten vermoedelijk in een donkere voertuig in de richting van Schüttorf. Ze lieten een grote ravage achter. Over de hoogte van de schade en hoeveel de buit was, is niet bekend bekend gemaakt.

Cloppenburg, Barßel

Gistermiddag vonden in Cloppenburg en Barßel betogingen tegen de coronamaatregelen plaats. Hiervoor was geen vergunning aangevraagd. Demonstranten werden via social media van de acties op de hoogte gesteld. Aan beide protestmarsen deden zo’n 30 personen mee. De politie sprak met behulp van een megafoon de demonstranten toe. In Cloppenburg werden demonstranten opgeroepen mondkapjes te dragen. Toen de personalia van enkele deelnemers door agenten waren opgenomen, kozen de anderen eieren voor hun geld en zetten alsnog hun mondmaskers op. Er werden tien bekeuringen uitgeschreven. In Barßel ging de menigte uiteen toen de politie opriep om mondmaskers te dragen.

Lähden

Vanmorgen is om 08.20 uur bij een ongeval op Berßener Straße een 37 jarige automobilist ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer belandde door onbekende oorzaak met zijn VW Passat in de berm en botste tegen een boom. De bestuurder, die alleen in de auto zat, raakte bekneld. Hij werd door de brandweer van Holte, Berßen en Herzlake bevrijd en vervolgens met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Oldenburg gebracht.

Weener

Bij een grenscontrole werd zaterdagmiddag om half een op de A31, ter hoogte van Weener, een 31 jarige Roemeen aangehouden. Hij zat in een auto die kort daarvoor de grens was gepasseerd. De man bleek nog een verkeersboete, die hij in april 2021 opgelegd had gekregen, open te hebben staan. Omdat hij de boete van 300 euro meteen kon voldoen bleef hem een gevangenisstraf bespaard.

Gisteravond zijn om19.44 uur bij een ongeval op de Stapelmoorer Straße in Weener vier personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een 30 jarige automobilist uit Leer de auto van een achteropkomende 31 jarige Nederlander over het hoofd zag, toen hij een voor hem rijdende personenauto wou inhalen. Bij de daaropvolgende aanrijding raakten de man uit Leer, de Nederlander en zijn passagiers, twee vrouwen van 20 en 21 jaar, gewond. De 30 jarige bestuurder van de auto die ingehaald zou worden bleef ongedeerd. De beide auto’s raakten ernstig beschadigd.

Bunde/Wymeer

Door onbekende oorzaak is gisteravond rond 20.20 uur in een woning aan de Dünebroek brand ontstaan. Een omwonende ontdekte dat er rook uit het dak kwam. Hij belde meteen de hulpdiensten. Toen de brandweer arriveerde stond het huis al in lichterlaaie. Er was op dat moment niemand in de woning. Het gebouw raakte dusdanig beschadigd dat het niet meer bewoonbaar is en er sprake is van instortingsgevaar. De schade wordt op 250.000 euro geschat. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.