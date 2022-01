WESTERWOLDE, STADSKANAAL, GRONINGEN – Van zaterdag 15 tot en met vrijdag 21 januari 2022 is het weer de Week van de Lieve briefjes. Een initiatief om mensen met elkaar te verbinden: een lief briefje schrijven voor iemand. Voor de lieve buurvrouw, voor een goede vriend, of voor een onbekende. Gewoon, zomaar.

Het begon allemaal in november 2018 met de Dag van de Lieve Briefjes. Groningers konden iemand een briefje geven met een lieve boodschap. Het idee achter dit initiatief is de behoefte aan verbondenheid in de samenleving. Door een laagdrempelige vorm van contact te creëren, is het de bedoeling dat de dagelijkse terughoudendheid hierin wordt weggenomen. Wie wordt er nou niet blij van een lief briefje?

Na het succes van de Dag van de lieve briefjes in november 2018 werd het in februari 2020 een Week van de lieve briefjes. Niet alleen in Groningen; ook in Drenthe en op vele andere plekken in Nederland van Breda tot Haarlem haakten mensen aan. Ook in januari 2021 werden er een week lang briefjes verspreid en uitgedeeld in het hele land.

In de Bibliotheek bij jou in de buurt kun je de gratis kaartjes afhalen. Of misschien vind je zelf eentje op een onverwachtse plek, want wie vind dit nu niet leuk, een lief briefje krijgen?

Ingezonden