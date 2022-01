Barrels komen aan in Rovaniemi, de woonplaats van de kerstman

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 11 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN BEETJE KOUD | VANNACHT WAT REGEN

Ook vandaag beginnen we de dag met een graadje vorst en wat mistvelden, en door de aanvriezende mist kan het op bruggen en viaducten ook glad zijn. Vanmiddag is het zo’n 2 á 3 graden en de meeste tijd is het bewolkt maar er zijn ook opklaringen. Het is droog: het is pas later vanavond en vannacht dat het af en toe kan gaan regenen. De wind is vanmiddag en vanavond matig uit het zuidwesten, windkracht 3.

Vannacht is er dus kans op wat regen en de wind wordt veranderlijk: daardoor is er morgenochtend kans op mist. Het blijft vannacht boven nul met minimumtemperaturen rond +1. Morgen is weer een droge dag met wat mist maar ook zonnige perioden. De wind is morgen zwak en waait uit west tot noordwest en de maximumtemperatuur is dan een graad of 5.

Donderdag en vrijdag zijn niet veel anders met zonnige perioden en wat wolkenvelden, en droog weer! Middagtemperaturen rond 6 graden, nachttemperaturen rond +2. In het weekend is de zaterdag nog droog, zondag is er kans op regen, en begin volgende week is het kouder met kans op winterse buien.