Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers kiest voor zomercarnaval

TER APEL – In goed overleg met de gemeente Westerwolde heeft Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers het besluit genomen om de carnavalsoptocht en de festiviteiten in de feesttent in het weekend van 26 en 27 februari op ’t Klooster en De Wieke te annuleren. De huidige situatie rondom de corona-maatregelen laten de viering van het carnavalsfeest eind februari niet toe.

In december hebben de Kloosterwiekers aangegeven alles op alles te zetten om dit jaar wel het grootse carnaval met optocht en feesttenten te organiseren. Onder voorbehoud van de dan geldende Corona maatregelen zal dit carnavalsweekend echter niet op de eerder gecommuniceerde data van 25 en 26 juni plaatsvinden, maar in het weekend daarop. Namelijk 2 en 3 juli! Dit op verzoek van o.a. de diverse hulpdiensten met betrekking tot de beschikbare capaciteit.

Over de exacte invulling van dit weekend gaan de Kloosterwiekers nog nader beraden, maar het streven is om dan in ieder geval in zomerse sferen de optocht en het carnavalsfeest in de feesttent doorgang te laten vinden.

Via de website van de Kloosterwiekers, www.kloosterwiekers.nl kunnen deelnemers (praalwagens en loopgroepen) zich ook voor deze zomerse editie van de optocht aanmelden. Op een later moment zullen ze het programma voor de tentfeest(en) bekend maken en de ticketvoorverkoop starten. Daarnaast gaan de Kloosterwiekers in het carnavalsweekend van 26 februari de nodige alternatieve carnavalsactiviteiten ontplooien die wel passen binnen de dan geldende maatregelen.

“Uitbundig, gezamenlijk carnaval vieren op ’t Klooster en De Wieke is al meer dan 57 jaar een traditie, laten we ongeacht de datum, daar ook dit jaar gewoon weer mee verder gaan”, aldus Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers.

Bron: C.V. De Kloosterwiekers