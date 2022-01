Deelnemers Barrel Challenge brengen bezoek aan de kerstman

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 12 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST MISTIG | DROOG EN RUSTIG WEER

Het is een mistige ochtend en plaatselijk is er ook dichte mist. Maar de temperatuur ligt net boven nul, bij een zwakke zuidwestenwind. In de loop van de dag kan de zon gaan doorbreken, en de temperatuur stijgt vanmiddag naar 5 of 6 graden. De wind draait bij naar het westen tot noordwesten, maar blijft zwakjes.

Vannacht en morgen blijft er een zwakke westenwind en het zal nevelig worden, maar heel mistig zal het door dat beetje wind waarschijnlijk niet worden. De minimumtemperatuur is komende nacht zo’n 3 graden. Overdag is er af en toe zon en dan wordt het 6 á 7 graden.

Vrijdag is het ongeveer hetzelfde als morgen met vrij veel bewolking en af en toe zon, zaterdag is de kans op mist weer wat groter. Zondag neemt de wind toe met een enkele bui en begin volgende week is er uiteindelijk een noordwestenwind. Die geeft kans op enkele regen- of hagelbuien, maar echt winterweer zal er voorlopig nog niet komen.