DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Door een raam aan de zijkant te vernielen verschaften inbrekers zich tussen 10 januari 12.00 uur en 11 januari 14.50 uur toegang tot een restaurant aan de Westerstraße in Weener. Binnen werd een sigarettenautomaat, een apparaat om te darten en een biljarttafel open om daar het kleingeld uit te halen. Ook werd de kassa leeggehaald en twee flessen sekt, een sleutelbos en een rekenmachine buitgemaakt.

Meppen

Maandagmiddag is rond vier een auto tegen een stroomkast aan de Narzissenstraße in Meppen gereden. De bestuurder is doorgereden. De politie is naar hem/haar op zoek.

Börger

Tussen 6 en 11 januari i bij een opslagloods aan de Piusweg in Börger ingebroken. Er werden diverse soorten gereedschap en een aggregaat gestolen. De schade wordt op 3.000 euro geschat.

Papenburg

Vannacht is om half één een 25 jarige man met zijn Audi A7 in het water langs het Mittelkanal links in Papenburg beland. De bestuurder en zijn 30 jarige passagier wisten via het schuifdak uit de auto te klimmen. Ze werden met hulp van de brandweer op het droge geholpen. De politie vermoedt dat het ongeval veroorzaakt werd door aquaplaning. De schade bedraagt 60.000 euro.

Haren

Tussen gistermiddag vijf uur en vanmorgen zeven uur is aan de Tannenstraße in Haren een op de groenstrook geparkeerde VW Fox aangereden. De schade bedraagt 1.500 euro. De veroorzaker is doorgereden.