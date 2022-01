Landschapsbiografie van Westerwolde krijgt tweede druk

WESTERWOLDE – In oktober 2021 verscheen de Landschapsbiografie van Westerwolde: een boek over de ontstaansgeschiedenis, de kwaliteiten en de toekomstmogelijkheden van het Westerwoldse landschap. Ruim twee maanden later is het boek al uitverkocht! Op dit moment wordt gewerkt aan een tweede druk. De verwachting is dat het boek begin februari 2022 weer te koop is.



In totaal zijn er al 2.000 exemplaren van de landschapsbiografie verkocht. De tweede druk bestaat uit nog eens 1.500 exemplaren. Het boek is vanaf begin februari weer beschikbaar via alle (online) boekhandels. Het is nu al te reserveren bij de lokale boekhandel of via de website van uitgeverij Van Gorcum.



Verloop van het boekproject

In 2018 startte het boekproject van de Landschapsbiografie van Westerwolde. Dragende partijen waren degemeente Westerwolde en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Verschillende organisaties, auteurs en vrijwilligers werkten in de daaropvolgende jaren mee aan het project. In oktober 2021 was het boek klaar. Het resultaat is een rijk geïllustreerd en wetenschappelijk verantwoord publieksboek van meer dan zeshonderd pagina’s. Op 7 oktober 2021 werd het boek gepresenteerd aan het publiek. De eerste exemplaren werden toen uitgereikt aan alle financierende partijen.



Inhoud van het boek

De Landschapsbiografie van Westerwolde vertelt over de ontstaansgeschiedenis, de kwaliteiten en de toekomstmogelijkheden van het Westerwoldse landschap. Dit verhaal is beschreven in 14 hoofdstukken. Elk hoofdstuk heeft een ander thema, zoals Archeologie, Water, Wonen en werken, Planten en dieren en Landschapsschilderkunst. Ook bestaat het boek uit een Atlas van het gebied Westerwolde. Hierin worden de verschillende dorpen en gehuchten in Westerwolde beschreven. Verspreid over het boek zijn interviews met inwoners van Westerwolde te vinden.



Met de komst van de landschapsbiografie ligt de kennis over het veelzijdige Westerwoldse landschap vast in één boek. De initiatiefnemers hopen dat het boek een belangrijke rol gaat spelen in het onderwijs, de vrijetijdseconomie, de ruimtelijke ordening en het natuur- en landschapsbeheer in het gebied Westerwolde.



De Landschapsbiografie van Westerwolde is mede mogelijk gemaakt door de Rijksuniversiteit Groningen, gemeente Stadskanaal, Provincie Groningen, Staatsbosbeheer, Waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Stichting Gebroeders Hesse Fonds, Wageningen University & Research, Stichting Monumenten Westerwolde en de gemeente Westerwolde.

Ingezonden