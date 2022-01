Spoeddebat over de gaswinning uit het Groningenveld

STADSKANAAL – Op verzoek van alle negen fracties in de gemeenteraad van Stadskanaal wordt op donderdagavond 13 januari 2022 om 19.00 uur een spoeddebat gehouden. Zij willen dan een motie vaststellen waarin wordt uitgesproken dat het niet acceptabel is dat er dit jaar tweemaal zoveel gas uit het Groningenveld wordt gewonnen dan tevoren met Den Haag is afgesproken. Deze vergadering zal online worden gehouden en kunt u op YouTube volgen: https://youtu.be/1liBR11xa2E



Op 6 januari jl. maakte de minister van Economische Zaken bekend dat er dit jaar waarschijnlijk tweemaal zoveel gas uit het Groningenveld zal moeten gewonnen dan eerder was voorzien. De minister sprak van ‘naar boven bijstellen’. Als reden werden zowel de vertraagde oplevering van de stikstoffabriek in Zuidbroek als de leveringsafspraken met Duitsland genoemd. Hiermee worden wederom afspraken met Den Haag niet nagekomen. Dit heeft een nadelig effect op de versterkingsoperatie in de aardbevingsgemeenten en de veiligheid.



Het winnen van extra gas is de zoveelste klap in het gezicht van vele Groningers. Hoewel Stadskanaal niet tot de aardbevingsgemeenten wordt gerekend wil de raad van Stadskanaal de aardbevingsgemeenten in de provincie en met name de inwoners daarvan een hart onder de riem steken door met het aannemen van een motie solidariteit te tonen.

Ingezonden