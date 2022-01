Up to Us uit Groningen maakt kans op Appeltje van Oranje 2022

GRONINGEN – Up to Us uit Groningen maakt met hun project Jimmy’s kans op een Appeltje van Oranje 2022. En vanaf vandaag kan het Nederlands publiek de winkansen van dit project vergroten. Dat kan door te stemmen op Jimmy’s als favoriet. Er zijn in totaal 39 projecten in de race voor de prestigieuze prijzen, die jaarlijks door het Oranje Fonds worden uitgereikt aan uitzonderlijke sociale projecten die ertoe doen voor mensen in onze samenleving. Stemmen kan tot en met 21 januari via stem.oranjefonds.nl.

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar Kansengelijkheid voor álle Jongeren. Dat betekent dat de prijzen dit jaar gaan naar projecten die zich inzetten om alle jonge mensen gelijke kansen te geven en controle te laten nemen over het eigen leven. Denk hierbij aan projecten waarbij een jongere is geholpen en zich vervolgens inzet voor andere leeftijdsgenoten. Want kansenongelijkheid is een urgent probleem in onze samenleving, dat door de coronacrisis groter is geworden. De projecten die kans maken op de Appeltjes van Oranje pakken dit probleem succesvol aan en het Oranje Fonds vindt dan ook dat zij steun en erkenning verdienen. Reden om de uitreiking in 2022 om dit thema te laten draaien en daarmee te benadrukken dat álle jongeren ertoe doen

Talentontwikkeling

Het project Jimmy’s van Up to Us draagt bij aan kansengelijkheid voor álle jongeren. Dit doen zij door een plek te creëren waar jongeren door andere jongeren worden geholpen om hun talenten te ontwikkelen of door simpelweg een veilige haven te zijn. Bij Jimmy’s ontdekken jongeren wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze samen én alleen dingen voor elkaar kunnen krijgen. Het project Jimmy’s is van toepassing op meerdere locaties, zowel in als buiten de stad Groningen.



Stemmen

Dankzij projecten als Jimmy’s voelen jongeren dat zij ertoe doen en hoeven zij er niet alleen voor te staan in Nederland. Dat is al een bijzondere prestatie op zich, maar er zijn slechts drie Appeltjes van Oranje te vergeven. Het aantal stemmen dat de kanshebbers krijgt, bepaalt mede wie er doordringen naar de laatste tien nominatieplaatsen. Het project dat de meeste stemmen in de wacht sleept, gaat in elk geval door naar de laatste tien. Hieruit worden door een jury uiteindelijk de drie winnaars gekozen.

Koning Willem-Alexander

De prijzen worden in mei uitgereikt door Koning Willem-Alexander, omdat 2022 een lustrumjaar is. In andere jaren neemt Koningin Máxima de uitreiking voor haar rekening. De drie winnaars ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 25.000 euro.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daarom versterken en verbinden zij organisaties, vrijwilligers en donateurs die bijdragen aan een verbonden samenleving. Zij doen dit dankzij steun van o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, onze Vrienden en diverse andere partners. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Ingezonden