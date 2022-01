Opname kerkdienst vanuit de Baptisten gemeente “De Wegwijzer” in Vriescheloo te beluisteren bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 14 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING EN WAT ZON | WEINIG VERANDERINGEN

Het is een rustige en vrij heldere dag zonder mist, maar wel vrij veel bewolking en maar af en toe een paar mooie opklaringen. De meeste kansen op wat zon zijn er vanmiddag. Er staat bij ons ook een matige westenwind en koud is het niet met een maximum rond 7 graden.

Vanavond zijn er opklaringen en de wind neemt dan af, en daardoor is er vannacht weer kans op mist en nevel. Morgen kan dat in de ochtend ook een rol spelen want dan is er een heel zwakke zuidenwind, maar in de middag zijn er flinke zonnige perioden. Ook morgenmiddag is het relatief zacht met een graad of 6, minimum vannacht rond 3 graden.

Zondag draait de wind naar het westen en die neemt dan toe naar windkracht 5. In de loop van de dag is er kans op een bui, maar meer kans op enkele buien is er op de maandag. Dan is de wind gedraaid naar het noordwesten. Daarna is er een afwisseling met soms een droge dag en soms een bui, maar de temperaturen veranderen volgende week weinig.