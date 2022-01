DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bawinkel

Gistermorgen om half tien is bij een ernstig ongeval op de Hans-Brinkmann-Straße inBawinkel een 91 jarige bestuurder van een Daimler Benz zwaargewond geraakt. De auto kwam mogelijk door een stuur- of bedieningsfout in de berm terecht en botste tegen een lantaarnpaal. De wagen kwam vervolgens op de zijkant tot stilstand. Het slachtoffer raakte daardoor bekneld. Hij werd door de brandweer van Bawinkel en Langen uit de auto bevrijd en vervolgens met spoed naar het Ludmillenstift Meppen gebracht.

Meppen

Woensdagavond is om tien voor acht op de Apeldorner Hauptstraße bij Meppen een paard aangereden. Het dier liep plotseling op de rijbaan. Een 30 jarige bestuurster van een Fiat 500 kon het paard niet meer ontwijken. Het dier overleefde de aanrijding niet. De automobiliste werd in een ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De schade aan de auto wordt op 7.500 euro geschat.

Laar

Gisteravond is rond half tien ter hoogte van het sportveld Grenzland Laarwald aan de Coevordener Straße in Laar een flitspaal vernield. De daders zijn op de vlucht geslagen. De schade bedraagt 50.000 euro. Getuigen worden verzocht met de politie van Emlichheim te bellen.

Meppen

Gistermorgen is om 07.40 uur op de Fliederstraße in Meppen door een fietser een aan de kant van de weg geparkeerde Mercedes beschadigd. De fietser is doorgereden. De schade bedraagt 2.000 euro.

Haren

Donderdagmiddag om half vier vond bij de Aldi aan de Rütenbrocker Straße in Haren een winkeldiefstal plaats. Terwijl dader 1 bij de kassa zijn inkopen liet scannen deed dader 2 een greep in het rek met rookwaren. Hij verstopte meerdere pakjes sigaretten in zijn jas. Vervolgens gingen de beide personen er vandoor. De diefstal is waarschijnlijk door meerdere personen gezien. De politie verzoekt hen om contact op te nemen.

Bunde

Gistermiddag controleerden agenten ter hoogte van het industrieterrein Bunde West om tien over vier de inzittenden van een personenauto. De 24 jarige bestuurder, afkomstig uit Seelze, bleek onder invloed van verdovende middelen te verkeren. Ook kon de man geen geldig rijbewijs laten zien. Er is proces-verbaal opgemaakt.