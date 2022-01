EMMEN – Gisteravond vond aan de Varenkamp in Emmen een woningoverval plaats.

Rond 23.20 uur werd van een flatwoning aan de Varenkamp in Emmen een raam ingeslagen en werd de bewoner overvallen. Hij raakte lichtgewond. Van de dader(s) ontbreekt nog ieder spoor.

Het is nog niet bekend wat er is buit gemaakt. De politie deed vannacht sporenonderzoek en vandaag een buurtonderzoek.

Hebt u informatie over dit incident? Deel deze informatie telefonisch via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.