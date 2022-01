Vermiste hond gesignaleerd op de Wedderstraat

VEELE, WEDDE – De vanuit Wedde vermiste hond is vanmorgen gesignaleerd in Veele.

Vanaf de Molenweg in Wedde wordt de hond Bo vermist. Bo is een reu van het ras Mastin. Hij is zes jaar en grijs/bruin gemêleerd van kleur.

Bo is zeer angstig.

Bé Eelsing zag de hond een tijdje geleden op de Wedderstraat lopen. Hij dacht in eerste instantie dat het een wolf was, maar toen hij dichterbij kwam zag hij dat het om een hond ging. De hond gedroeg zich angstig en is het veld ingelopen. Bé wist nog snel een paar foto’s te maken.

Thuis heeft hij het door Team HELD 4U opgegeven telefoonnummer gebeld en doorgegeven dat hij Bo had gezien in het gebied tussen de Krabbenbrug en bakkerij Leta in Veele. Er wordt volop naar Bo gezocht. Mocht u hem zien, bel dan met Marion op nummer 06 2822680.

Foto’s: Bé Eelsing