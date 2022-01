Weer fysiek onderwijs op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten

Studenten op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten kunnen weer fysiek onderwijs krijgen. Dit is volgens het OMT verantwoord en tevens van groot belang voor de mentale gezondheid en ontwikkeling van jongeren. Hierbij geldt een aantal voorwaarden zoals het gebruik van mondkapjes binnen en buiten de les- of collegezalen en een maximale groepsgrootte van 75 studenten. Ook blijft het dringende advies om zelftesten te gebruiken van kracht. Deze versoepeling zal per 15 januari ingaan. Onderwijsinstellingen krijgen de ruimte om dit vanaf volgende week in te regelen in de onderwijsprogramma’s. Dat maakte het kabinet vandaag bekend tijdens de persconferentie.

In de huidige coronamaatregelen worden een aantal versoepelingen gedaan. Het kabinet vindt het belangrijk dat het onderwijs in het mbo en hoger onderwijs weer fysiek kan plaatsvinden.

Minister Dijkgraaf: ‘’Het onderwijs heeft altijd grote prioriteit gehad in de afweging omtrent de coronamaatregelen, want de negatieve effecten van veel online studeren op jongeren zijn groot – wat ook bleek in de gesprekken die ik afgelopen week met studenten had. We hebben veel veerkracht van jongeren gezien, maar er tekent zich nu ook een grens af. Ondanks het hoge aantal besmettingen nemen we een aantal maatregelen om fysiek onderwijs verantwoord te kunnen geven.’’

Voorwaarden voor verantwoord fysiek onderwijs in mbo en hoger onderwijs

Veel onderwijsinstellingen hebben de colleges voor de komende tijd in digitale vorm gepland. Daarom hoeven zij fysiek onderwijs vanaf volgende week alleen te organiseren wanneer dit praktisch mogelijk is. Het is daarbij belangrijk dat mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten de volgende maatregelen hanteren:

Een maximale groepsgrootte van 75 studenten in les- of collegezalen, met uitzondering van tentamens en examens;

Het dragen van mondkapjes binnen en buiten de les- of collegezalen. Advies hierbij is om geen zelfgemaakte of stoffen mondkapjes te dragen, maar de wegwerpmondkapjes, waarbij type 2 de voorkeur heeft;

Het advies om preventief en bij klachten gebruik te maken van zelftesten. Zelftesten zijn voor studenten en docenten kosteloos aan te vragen via www.zelftestonderwijs.nl, of op te halen bij de onderwijsinstelling;

Voortzetten van strakke hygiënemaatregelen en het volgen van de quarantaine-richtlijnen;

Waar aanwezig looproutes volgen in de gebouwen, zodat contact beperkt blijft. Daarnaast de ventilatie optimaal houden.

Ook blijft het belangrijk om de boosterprik te halen. Op veel plekken is het mogelijk om dat zonder afspraak bij de GGD te doen. Op www.prikkenzonderafspraak.nl kun je zien waar je snel een prik kunt krijgen.

Primair en voortgezet onderwijs

Naast de landelijke maatregelen, blijven in het primair en voortgezet onderwijs de nu geldende maatregelen van kracht. Zo doen leerlingen in groep 6, 7 en 8 van de basisschool, leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en al het onderwijspersoneel twee keer per week een zelftest. Ook dragen zij mondkapjes in de gangen. In de klas hoeft dat, zoals nu ook het geval is, niet.

Daarnaast wordt de subsidieregeling voor het verbeteren van ventilatie in de scholen (SUVIS) met drie maanden verlengd. Schoolbesturen kunnen nog tot en met 30 april via hun gemeente subsidie aanvragen.