Politie onderzoekt schietincident aan de Boeg in Groningen

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 16 januari, 09.00 uur door John Havinga

VEEL BEWOLKING | LANGE TERMIJN GEEN WINTERWEER

Bewolking en af en toe wat regen op deze zondag. Aan de noordkant van hoog boven Z-Frankrijk staat er in onze omgeving een westelijke stroming die geleidelijk in kracht toeneemt. De lucht is erg vochtig en dus komt er veel bewolking voor. Een neerslaggebied nabij Ierland en Schotland trekt oostwaarts en bereikt aan het eind van de middag het noorden van ons land. Daardoor kan er met name later vanmiddag en vanavond tijdelijk wat regen vallen in regio Westerwolde. Het wordt vanmiddag rond 7 graden, bij een matige en soms vrij krachtige westenwind (4 à 5).

Morgen is er kans op een bui en het is wisselend bewolkt met temperaturen rond 8 graden, bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de middag is er ook geregeld even ruimte voor wat zon. Dinsdag is het redelijk weer met zonneschijn en rustige dag, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt dan ongeveer 5 à 6 graden. Vanaf woensdag later op de dag is er dan wel weer sprake van neerslag in de vorm van regen of buien. Overdag wordt het ongeveer 4 à 5 graden en in de nachten 2 graden boven nul.

Op de lange termijn en deze week is er in de verste verte geen sprake van winterweer. In het aankomende weekend schommelt de temperatuur rond 6 graden en in de nachten rond 4 graden. Volgende week zal het overdag geleidelijk zakken naar 5 graden. Het is daarbij wisselvallig met buiig weer en een stevige westcirculatie.