Kunstenschool ZG start Musicalklas

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 17 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL BEWOLKING | LATER EEN WINTERSE BUI

Het blijft net als in het weekend nog overwegend bewolkt en soms kan er wat regen of motregen vallen, maar de meeste tijd is het droog. Door de bewolking zit er maar weinig beweging in de atmosfeer: vanochtend hebben we 5 á 6 graden, vanmiddag is het 7 á 8 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen tot noordwesten: kracht 4 tot 5.

Ook vannacht en morgen is er nog veel bewolking met weinig opklaringen, en er is tot morgenmiddag ook nog kans op wat motregen. Er is morgen wel wat minder wind, de temperatuur is een graadje lager met een maximum rond 7 graden.

Woensdag neemt de wind toe en in de middag en avond valt er dan wat regen, doordat er een front uit het westen naar ons toe komt. Daarna waait de wind uit het noordwesten. Dat geeft kouder weer met donderdag en vrijdag enkele regen- hagel- of sneeuwbuien. Middagtemperaturen in de tweede weekhelft rond 5 graden, minima late in de week rond +1.