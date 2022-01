Bibliotheken organiseren Monsterlijke Voorleesavond

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 18 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROOG EN RUSTIG | MORGEN REGEN EN WIND

De weerssituatie is nog steeds heel rustig, met een zwakke zuidwestenwind, en daardoor is er weer veel bewolking ontstaan. Het kan ook nog mistig worden in de loop van de ochtend, maar er zullen ook enkele opklaringen komen en de meeste mist zit in het midden en westen van het land. Vanmiddag is er ruimte voor enkele zonnige perioden, maar laaghangende bewolking kan ook hardnekkig zijn. De temperatuur schommelt de hele dag rond 6 graden er is meestal windkracht 2.

Vanavond zijn er enkele opklaringen maar vannacht raakt het bewolkt, morgen is er in de loop van de dag ook kans op wat regen. Meer wind dan: in de avond komt er windkracht 5 tot 6 uit het westen te staan. Maximum morgen opnieuw rond 6 graden. Donderdag is het maar 4 graden. Dan is er ook kans op regen- hagel- of sneeuwbuien. Vrijdag is er nog een regenbui maar het komende weekend is het de meeste tijd droog.