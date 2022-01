Automobilist valt door de mand tijdens controle in Emmen

EMMEN – Tijdens een controle viel dinsdag een inwoner van de gemeente Emmen door de mand.

De politie heeft dinsdag omstreeks 01.30 uur een 34-jarige inwoner van de gemeente Emmen aangehouden. De man reed in een personenauto aan de Veldstukken in Emmen. Hierop heeft de politie de man gecontroleerd. Tijdens de controle werd o.a. een speekseltest uitgevoerd en gecontroleerd of de man in bezit was van een geldig rijbewijs.

Het testresultaat van de speekseltest was positief op het gebruik van verschillende soorten drugs. Ook bleek het rijbewijs ongeldig te zijn verklaard. De man is inmiddels verhoord en er is bloed bij hem afgenomen door een arts. Dit bloed is afgenomen om te testen wat het drugsgehalte in zijn bloed was. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bron: Politie Emmen