Bijeenkomsten perspectief A7 en N33 uitgesteld

WESTERLEE, WINSCHOTEN – Door de huidige coronamaatregelen gaan de bijeenkomsten op 19 en 20 januari in Westerlee en op 26 januari in Winschoten, waarin aanwezigen worden uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van het gebied rondom de A7 en N33 niet door.

Gemeente Oldambt stelt de bijeenkomsten uit en hoopt over twee weken met nieuwe data voor de bijeenkomsten te komen. Dit is afhankelijk van de dan gelende coronamaatregelen. Ze kiezen bewust voor fysieke bijeenkomsten en hopen dat dit over een aantal weken weer mogelijk is. Deelnemers die zich hebben aangemeld voor de bijeenkomsten, hebben een bericht ontvangen.

Uw mening

Het perspectief is een eerste versie en absoluut geen definitief plan. Het is een discussiedocument waarop iedereen kan en mag reageren. De gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam en de provincie Groningen zien via het online platform https://www.stemvanprovinciegroningen.nl al veel reacties binnenkomen. Blijft u dit vooral doen! Ook kunt u uw mening en/of ideeën doorgeven door een e-mail te sturen naar Petra Wetterauw via p.wetterauw@provinciegroningen.nl

Bron: Gemeente Oldambt