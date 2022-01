De Grenshof in Bellingwolde is verkocht

BELLINGWOLDE – De Grenshof aan de Hoofdweg 261 in Bellingwolde is verkocht. Vorige week heeft de overdracht plaatsgevonden van het COA naar de nieuwe eigenaar Immovest Emsland Groep. Met de overdracht is er ook een einde gekomen aan de geschiedenis van de locatie als asielzoekerscentrum.



Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) heeft met de gemeente Westerwolde een bestuursovereenkomst voor het inzetten van 2.000 opvangplaatsen in Ter Apel. Daarmee draagt Westerwolde ruim bij aan de capaciteitsbehoefte van het COA. Voor meer opvangplekken is in de huidige omstandigheden in de gemeente geen ruimte.

Gezien de krapte op de woningmarkt is het geen optie om de locatie leeg te laten staan. Daarom heeft het COA besloten de locatie te verkopen, zodat de nieuwe eigenaar de locatie kan ontwikkelen voor reguliere woningbouw.

Herontwikkeling voor woningbouw

De koper, Immovest Emsland Groep, onder andere kantoor houdend te Hoogezand, houdt zich bezig met revitaliseren van en herontwikkeling van grotere gebouwen, woonwijken en grondstukken in Nederland en Duitsland. De locatie in Bellingwolde wordt herontwikkeld voor woningbouw.

De invulling van het aantal en soort woningen wordt in nauw overleg met de gemeente Westerwolde gepland.



De in het pand aanwezige maquette van de locatie is aan de Historische Vereniging Bellingwolde overhandigd, evenals de letters die op de gevel van het pand bevestigd waren.

