Gemeente Westerwolde zoekt inwoners die mee willen helpen op het stembureau

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde zoekt inwoners die op 14, 15 en 16 maart 2022 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen willen helpen op een stembureau.

Als lid van een stembureau zorg je ervoor dat de stemming goed verloopt. Je doet lichte administratieve werkzaamheden en helpt met het naleven van de coronamaatregelen. Na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur help je met tellen. Je krijgt hiervoor een vergoeding van € 150,-.

In februari of maart 2022 volg je een training om je voor te bereiden op je werkzaamheden in het stembureau. Lijkt het je leuk om te helpen? Meld je dan vóór 1 maart 2022 aan via www.mijnstembureau-westerwolde.nl. Hier vind je ook meer informatie over de werkzaamheden op het stembureau.

Bron: Gemeente Westerwolde