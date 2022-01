In provincie Groningen delen ruim 4.059 inwoners één toilet

GRONINGEN – Gemeente Groningen is de toiletvriendelijkste gemeente van de provincie Groningen, gevolgd door gemeente Het Hogeland en Eemsdelta. In de koploper gemeente delen 2.482 inwoners gezamenlijk een openbaar toilet. Dat tegenover 4.059 inwoners van gemeente Pekela, de minst toiletvriendelijke gemeente van de provincie. Dit blijkt uit onderzoek van HogeNood, de grootste database van openbare toiletten in Nederland met nu ruim 9900 toiletten. In samenwerking met de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) stellen zij jaarlijks de landelijke ranglijst van toiletvriendelijkste tot minst toiletvriendelijke gemeente van Nederland samen.

Toilet tekort: een maatschappelijk probleem

‘Uit onderzoek in opdracht van de Toiletalliantie bleek namelijk dat een gebrek aan toiletten één op de vijf mensen soms tot regelmatig thuishoudt. Onder vrouwen is dit maar liefst één op de drie. Ook geeft één op de drie mensen aan dat het tekort aan toiletten invloed heeft op de levenskwaliteit,’ aldus Bernique Tool, directeur Maag Lever Darm Stichting. Het aantal personen dat aangeeft ongemak te ondervinden aan het toilet te kort maakt dit tot een maatschappelijk probleem.

CSN-voorzitter, uroloog Prof. Ruud Bosch: ’Naar schatting blijft in elke gemeente 1 op de 20 inwoners thuis uit angst voor ‘ongelukjes.’ Die mensen raken hierdoor in een isolement. Doel van het [VN-] Verdrag [handicap] is dat iedereen ongeacht handicap of chronische aandoening kan deelnemen aan de samenleving, dus ook als de handicap of aandoening incontinentie tot gevolg heeft. Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het VN-Verdrag. Gemeenteraden kunnen een zet in de goede richting geven.”

Aantal inwoners per openbaar en opengesteld toilet

‘Om een duidelijk beeld te geven van de ernst van het probleem heeft HogeNood onderzoek gedaan naar de hoeveelheid personen die binnen de gemeente één openbaar of opengesteld toilet moeten delen. Hierin zijn alleen inwoners meegenomen. Toeristen die de gemeenten bezoeken zijn nog niet eens meegeteld,’ verteld Bastiaan Meindersma – ontwikkelaar van het HogeNood platform.

Voorbeeldfunctie: gemeente Groningen in actie

Gemeente Groningen zet zich in om meer toiletten te realiseren en vindbaar te maken voor inwoners en bezoekers. Wethouder Glimina Chakor (Toegankelijkheid): ‘De mogelijkheid om naar het toilet te gaan hoort bij een gastvrije gemeente. Dit jaar komen er in de binnenstad twee toiletten bij, maar we willen vooral de zichtbaarheid van de bestaande wc’s verbeteren. Dat doen we met de HogeNood-app, zodat mensen de keuze voor een toilet vooraf kunnen bepalen op basis van bijvoorbeeld afstand, foto’s en faciliteiten.’

Ingezonden