DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gistermorgen is in een opslagloods aan de Friesenstraße in Papenburg een vorkheftruck in brand gevlogen. De machine kan als verloren worden beschouwd. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een technisch defect.

Op 17 januari vond om 8.25 uur op de parkeerplaats van een dokterspraktijk aan het Haubtkanal links in Papenburg een aanrijding plaats. Een 18 jarige bestuurster van een zilvergrijze VW Golf schampte daar tijdens het uitparkeren een zwarte auto. Na even gewacht te hebben is ze weggereden. Ze heeft de aanrijding bij de politie gemeld, maar noch het type, noch het kenteken van de zwarte auto is bekend. De politie verzoekt de eigenaar van de zwarte auto contact op te nemen.

Tussen maandagmiddag en dinsdagochtend is aan de Deichverteidigungsstraße in Papenburg een ruit van een mobiele kraan ingeslagen. Er werd een gereedschapskist gestolen. De schade wordt op 500 euro geschat.

Zaterdagochtend is tijdens een ruzie in een woning aan het Osterkanal in Papenburg een 18 jarige jongen met vermoedelijk een mes gestoken. Hij raakte gewond aan een van zijn longen. Hij wist met hulp van een 14 jarig meisje naar het plaatselijke ziekenhuis te gaan. Hij is buiten levensgevaar. De 21 jarige dader, afkomstig uit Papenburg, sloeg op de vlucht. Hij werd na massale inzet van de politie opgepakt. Hij is na verhoor op vrije voeten gesteld.

De politie van Papenburg is op zoek naar de eigenaar van de fiets op de foto. Het rijwiel werd 16 december aan de Teichstraße aangetroffen. Het betreft een blauwe herenfiets van het merk Raleigh type Oakland.

Dörpen

In de nacht van maandag op dinsdag is bij een woning aan de Heeder Straße in Dörpen een poging tot inbraak gedaan. De daders beschadigden een deur,maar slaagden er niet in om binnen te komen. De schade bedraagt 250 euro.

Meppen

Op 12 januari is tussen 19.40 en 21.00 uur op de parkeerplaats aan de Zum Höftehof in Meppen een rode Kia Rio aangereden. De veroorzaker is doorgereden.