Het wordt steeds gezelliger in het hertenkamp te Vriescheloo

VRIESCHELOO – Het hertenkamp in Vriescheloo heeft nieuwe bewoners.

Onlangs heeft het hertenkamp in Vriescheloo nieuwe bewoners gekregen. Er is een groepje eendjes komen wonen. Deze zijn afkomstig van de Burcht in Wedde. Ook is er een zeven maand oude tweeling Oostenrijkse bergschapen aan de dierenfamilie toegevoegd. Een van de schaapjes heeft de naam Guus gekregen. Hij is genoemd naar de kleinzoon van een van de donateurs van de crowdfunding.

De crowdfunding die op 17 november in samenwerking met de RegioBank in Bellingwolde werd gestart heeft ruim 7.000 euro opgebracht. Het geld wordt onder andere besteedt aan een picknicktafel, speeltoestellen voor kinderen, klimattributen voor de geiten, extra schuilgelegenheid, een fontein in de vijver, een voederautomaat, materiaal/verf om de bestaande stal te onderhouden en het betalen van voer- en dierenartskosten.

Door het uitbreiden van de faciliteiten wil Stichting Hertenkamp Vriescheloo inwoners van de gemeente Westerwolde stimuleren om vaker terug te komen. Ze willen het hertenkamp meer levendig maken waardoor mensen dit kamp graag komen bezoeken.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg