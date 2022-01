DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Rhede

In de nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken bij een opslagloods op een bouwplaats aan de Zum Spieksee in Rhede. Er werden diverse machines en gereedschap gestolen. De schade bedraagt 30.000 euro.

Surwold

Woensdag is tussen 8.45 en 13.00 uur een poging tot inbraak gedaan bij een woning aan de Ulmenstraße in Surwold. De daders beschadigden een deur, maar slaagden er niet in om binnen te komen. De schade bedraagt 500 euro.

Meppen

Tussen maandag en woensdag is een aan de Apeldorner Hauptstraße in Meppen een sigarettenautomaat opengebroken. Er werden sigaretten en kleingeld gestolen. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Op 16 januari werd in Meppen een zevenjarige jongen seksueel misbruikt. Aan het eind van de middag benaderden twee mannen de jongen op een voetbalveld en lokten hem naar een plek in de directe omgeving. Daar vond het misdrijf plaats. De twee 43- en 44-jarige mannelijke daders werden korte tijd later door de politie geïdentificeerd. Het parket heeft afgezien van het indienen van een verzoek om een ​​bevel tot voorlopige hechtenis. Het onderzoek is in volle gang.

Papenburg

Inwoners van de omgeving Papenburg worden de laatste tijd opgebeld door personen die zich uitgeven voor politieagenten of familieleden. In alle gevallen werd er geprobeerd de personen die gebeld werden geld afhandig te maken. Voor zover bekend is dat niet gelukt en hebben de slachtoffers het gesprek vroegtijdig beëindigd.