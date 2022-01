Politie waarschuwt voor internetoplichting

EMMEN, REGIO – De politie krijgt doorlopend meldingen binnen van mensen die zogenaamd door hun bank worden gebeld met de mededeling dat er fraude wordt gepleegd. In de meeste gevallen gaat het hier om nep bankmedewerkers die proberen uw bankrekening leeg te halen.

Het kan iedereen overkomen, van jong tot oud. Daarom waarschuwt de politie regelmatig voor deze vormen van oplichting. Uiteraard zijn er nog meer vormen van internetfraude. Zie hiervoor ook https://www.politie.nl/onderwerpen/internetoplichting.html

Als u van mening bent dat u slachtoffer bent geworden van internetoplichting, aan- en verkoopfraude, dan kunt u op meerdere manieren aangifte doen; onder meer op een politiebureau of via Politie.nl. Alle aangiftes van internetoplichting worden grondig bekeken op aanknopingspunten voor verder onderzoek door de politie. Zo wordt bijvoorbeeld bekeken of een bankrekeningnummer, IP-adres, of e-mailadres naar een verdachte wijst of dat er misschien sprake is van meerdere aangiftes die met elkaar te maken hebben. Zo’n cluster van aangiftes kan wijzen op grootschalige oplichting. Met het Openbaar Ministerie wordt besproken welke zaken in aanmerking komen voor verder onderzoek. Er komen zoveel meldingen binnen dat niet in alle gevallen een opsporingsonderzoek kan worden gestart.

Bron: Politie Emmen