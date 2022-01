Terra wordt officieel Floral Education Center

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 20 januari, 08.00 uur door John Havinga

WINTERSE BUIEN | MORGEN OOK BUIIG – WEEKEND DROGER

We krijgen vandaag geregeld buien met een winters karakter. Tussen de buien door schijnt de zon geregeld, maar tijdens de buien valt er een mix van regen, korrelhagel en (natte) sneeuw. De maximumtemperatuur ligt daarbij rond 4 graden, met een noordwestenwind. Die wordt vrij krachtig met windstoten tot circa 60 km/uur. Kortom: het is inderdaad best guur vandaag! Vannacht koelt het af tot 2 graden en de (winterse) buitjes blijven mogelijk.

Morgen zijn er ook nog enkele buien en daartussen door schijnt geregeld de zon. Het winters karakter is eruit en de maximumtemperatuur ligt morgen rond 6 graden. De wind is nog altijd noordwestelijk, maar matig (3-4).

In het weekend meest droog. Zaterdagochtend is een verdwaald buitje nog niet helemaal uitgesloten, maar de tendens gaat naar droger weer. De temperaturen liggen daarbij rond 6 graden. In de nachten ligt het kwik rond 3 à 4 graden, dus van gladheid geen sprake. Begin volgende week vaak bewolkte condities, rustiger met een zwakke tot matige westelijke circulatie en soms een bui.