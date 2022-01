Turks Specialiteiten Restaurand de Sultan uit de as herrezen

VLAGTWEDDE – Het Turks Specialiteiten Restaurant De Sultan is klaar.



Het Turks Specialiteiten Restaurant De Sultan in Vlagtwedde is weer verhuisd naar het oud adres.

Vrijdagavond 15 mei 2020 werd de brandweer van Vlagtwedde opgeroepen voor een “keukenbrand” aan de Wilhelminastraat in Vlagtwedde.

Wat eerst leek op een kleine keukenbrand bleek een niet meer te blussen alles verwoestende brand die het geliefde Turks Specialiteiten Restaurant De Sultan volledig in de as legde.

Groot was de verslagenheid van de eigenaren. Lang duurde die verslagenheid niet, één van hun vaste klanten begon een crowdfunding om de gedupeerde familie weer in het zadel, oftewel aan de grill, te krijgen.

Onder de indruk van die actie maakte de eigenaar bekend dat ze alles in het werk zouden zetten om zo snel mogelijk weer te gaan bouwen.

Al gauw werd er een noodlocatie gevonden, ook aan de Wilhelminastraat, en kon er weer worden gesmuld van de heerlijke gerechten.



Nu, bijna twee jaar later, staat er weer een prachtig gebouw in de stijl van het afgebrande restaurant.

Vanaf vandaag kunnen er weer de bekende gerechten worden afgehaald.

Uw fotograaf nam even een kijkje en is onder de indruk van het schitterende restaurant.