Burgemeester Cora-Yfke Sikkema en wethouder Jurrie Nieboer openen nieuw beweegpark in Stadspark

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 21 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG EEN PAAR BUIEN | RUSTIG WEEKEND

Het is ook vandaag een frisse dag en er is nog kans op een regen- of sneeuwbui, bovendien kan het vanochtend glad zijn want het is eerst 0 tot 2 graden en sommige natte plekken op de weg zijn bevroren. Maar er is regelmatig zon en de temperatuur gaat omhoog tot rond 6 graden. De wind is matig en vanmiddag soms vrij krachtig uit het westen tot noordwesten. De meeste kans op enkele buien is er trouwens in de loop van de middag.

In het weekend is er minder wind want een hogedrukgebied boven Engeland komt naar het midden van ons land. Daarmee is er nog wel een westenwind en die geeft veel wolkenvelden met kans op een kleine bui, maar ook wat zon. Zondag is daarna een droge dag met zonnige perioden en ’s ochtends kans op mist.

En hoe gaat het volgende week verder: nou, er zijn weinig veranderingen door een hogedrukgebied boven Engeland, Nederland en Midden-Nederland. Dat geeft bij ons vrijwel droog weer met een zwakke tot matige westenwind, maar ook vrij veel bewolking en maar af en toe zon. Winter wordt het in dit soort situaties natuurlijk nooit: de minimumtemperatuur dan een paar graden boven nul, de maxima rond 7 graden.