Automobilist gewond bij ongeval N362

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 22 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WEINIG VERANDERINGEN | MET SOMS WAT MOTREGEN

Het is ook vandaag lange tijd grijs en er is kans op wat lichte regen of motregen, maar in de loop van de middag kan de zon af en toe door breken. Want er staat een zwakke tot matige wind uit noordwest tot west die een paar opklaringen uit het Waddengebied naar ons toe gaat brengen. De temperatuur schommelt rond de 7 graden.

Vannacht en morgen is er maar weinig wind en dat betekent kans op mistbanken. Dat zal vooral morgenochtend zijn, want vannacht is er nog windkracht 2 of 3 en dan is er ook kans op wat motregen. Minimum vannacht rond 3 graden, maximum morgen rond 6 graden.

Maandag is sowieso een dag met kans op mist. Daarna komt er weer wat meer wind en dan krijgen we het weerbeeld van vandaag terug, met vrij veel wolkenvelden en enkele opklaringen. De temperatuur verandert de volgende week maar weinig en de winter is ook op langere termijn in geen velden of wegen te bekennen.